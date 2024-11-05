В больницу Домодедова по программе «Приведи друга» пришли 18 сотрудников

С начала 2024 года Домодедовская больница пополнилась восемнадцатью новыми специалистами. Это стало возможным благодаря областной программе «Приведи друга», которая позволяет сотрудникам получать премии за приглашение в больницу новых коллег.
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