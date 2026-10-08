Стартап лауреата Нобелевской премии построил установку, добывающую воду из воздуха

Аппарат Atoco извлекает влагу при влажности всего 13% и получает до 300 литров воды в сутки, используя для регенерации тепло около 38 °C Калифорнийский стартап Atoco, основанный лауреатом Нобелевской премии по химии 2025 года Омаром Яги, создал внесетевую установку для получения воды из воздуха.