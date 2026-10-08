Стартап лауреата Нобелевской премии построил установку, добывающую воду из воздуха

Аппарат Atoco извлекает влагу при влажности всего 13% и получает до 300 литров воды в сутки, используя для регенерации тепло около 38 °C Калифорнийский стартап Atoco, основанный лауреатом Нобелевской премии по химии 2025 года Омаром Яги, создал внесетевую установку для получения воды из воздуха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым