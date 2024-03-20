Жители Кемерова назвали самые главные помехи при поиске работы

Специалисты назвали основные причины того, что мешает жителям Кемерова искать работу.Результаты исследования на информационной платформе SuperJob показали, что 21% кемеровчан отвлекаются из-за домашних дел, 18% не удается искать из-за усталости и переутомления.
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