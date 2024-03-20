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Жители Кемерова назвали самые главные помехи при поиске работы

Жители Кемерова назвали самые главные помехи при поиске работы

Специалисты назвали основные причины того, что мешает жителям Кемерова искать работу.Результаты исследования на информационной платформе SuperJob показали, что 21% кемеровчан отвлекаются из-за домашних дел, 18% не удается искать из-за усталости и переутомления.

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