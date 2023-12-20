«Умная» стирка и дизайн: почему Samsung AI Ecobubble заслуживает внимания

Серия стиральных машин от Samsung получила интеллектуальные функции — дозатор автоматически добавляет необходимое количество моющего средства под конкретную загрузку, а уведомления о состоянии стирки приходят прямо на смартфон.
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