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В парламенте заявили о необходимости нейтрализовать британских военных на Украине

В парламенте заявили о необходимости нейтрализовать британских военных на Украине

Депутат допустил жесткие военно политические меры в случае участия британских военных на Украине России необходимо "точечно устранять" каждого британского военнослужащего, присутствующего на территории Украины.

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