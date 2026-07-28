В парламенте заявили о необходимости нейтрализовать британских военных на Украине

Депутат допустил жесткие военно политические меры в случае участия британских военных на Украине России необходимо "точечно устранять" каждого британского военнослужащего, присутствующего на территории Украины.
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