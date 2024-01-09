01,09,24 Угледар - шахта "Южнодонбасская" Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением в направлении позиции ВСУ на шахте "Южнодонбасская".
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01,09,24 Угледар - шахта "Южнодонбасская" Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением в направлении позиции ВСУ на шахте "Южнодонбасская".
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