Gate US присоединяется к сети внебиржевых расчетов BitGo

28 июля Gate US присоединилась к сервису внебиржевых расчетов BitGo - Go Network, предоставив соответствующим институциональным клиентам доступ к ликвидности биржи в США, в то время как их активы остаются на хранении в BitGo Bank & Trust, National Association.
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