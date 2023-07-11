Желание работать фельдшером подвело жительницу Самарской области под уголовную статью

Как выяснилось, девушка работала по поддельным документам.Так, по информации прокуратуры Волжского района, фельдшер ГБУЗ СО “Самарская городская станция скорой медицинской помощи” предоставила поддельные документы при назначении на должность.
Как выяснилось, девушка работала по поддельным документам.Так, по информации прокуратуры Волжского района, фельдшер ГБУЗ СО “Самарская городская станция скорой медицинской помощи” предоставила поддельные документы при назначении на должность.
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