Царьград

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Желание работать фельдшером подвело жительницу Самарской области под уголовную статью

Желание работать фельдшером подвело жительницу Самарской области под уголовную статью

Как выяснилось, девушка работала по поддельным документам.Так, по информации прокуратуры Волжского района, фельдшер ГБУЗ СО “Самарская городская станция скорой медицинской помощи” предоставила поддельные документы при назначении на должность.

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