Команда Трампа возмущена поведением Илона Маска

Ближайшее окружение Трампа возмущает, что Илон Маск ведет себя как сопрезидент Америки.По мере того, как избранный президент Дональд Трамп называет всё новых кандидатов в новую администрацию, СМИ и социальные сети взрываются всем спектром реакций — от восторга до шока, но телеканал NBC сообщает, что ближайшее окружение Трампа недовольно тем, что миллиардер Илон Маск ведет себя буквально как «сопрезидент».
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