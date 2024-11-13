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Царьград

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Команда Трампа возмущена поведением Илона Маска

Команда Трампа возмущена поведением Илона Маска

Ближайшее окружение Трампа возмущает, что Илон Маск ведет себя как сопрезидент Америки.По мере того, как избранный президент Дональд Трамп называет всё новых кандидатов в новую администрацию, СМИ и социальные сети взрываются всем спектром реакций — от восторга до шока, но телеканал NBC сообщает, что ближайшее окружение Трампа недовольно тем, что миллиардер Илон Маск ведет себя буквально как «сопрезидент».

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