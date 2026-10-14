Фраза «четыре шкуры с паршивой овцы» в контексте российского авторынка сегодня звучит не как грубая метафора, а как почти сухая констатация: при падающей покупательной способности и скромных реальных доходах граждан ценники на новые машины растут кратно.
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