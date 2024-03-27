RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Подростает новое, молодое поколение.Есть на кого Родину оставить.Откуда у них столько ненависти и желчи к своему наро...Полиция Новосибир...
  • Галина Друзина
    Надо высылать мигрантов не тысячами, а миллионами, что толку - 1000 вышлют, а миллион заедет и каждый привезёт с собо...МВД Москвы: за го...
  • Сергей Oблезов
    Надо приостановить деятельность в этой организации!Захарова: Россия ...

В Дагестане задержан соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

В Дагестане задержан соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

Подразделения Федеральной службы безопасности России, УФСБ России по Дагестану, а также сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО задержали на территории Дагестана ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в результате которого погибли 84 военнослужащих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх