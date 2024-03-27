В Дагестане задержан соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

Подразделения Федеральной службы безопасности России, УФСБ России по Дагестану, а также сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО задержали на территории Дагестана ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в результате которого погибли 84 военнослужащих.