Когда китайский автопром захватит всю планету?

Недавно один из наших читателей задал такой вопрос: правда ли, что китайский автопром сейчас необычайно крут и когда он захватит под себя всю планету? Редакция портала «Авто Китай сегодня» попытается ответить на этот вопрос ниже.
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