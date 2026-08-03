Ненужный триллион. Мир искусства столкнулся с неожиданной проблемой

По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие коллекции совокупной стоимостью около $1 триллиона перейдут по наследству, однако покупателей, музеев и даже желающих хранить эти произведения скорее всего просто не найдется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии