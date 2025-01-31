Днепропетровск готовят к эвакуации: транспорт и убежища для жителей

В Днепропетровской области, где линия фронта всё ближе, власти предлагают помощь в выезде жителям. Администрация, по словам Сергея Лысака, готова предоставить убежища и транспорт, несмотря на отсутствие официальной эвакуации.
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