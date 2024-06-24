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Глава ГУР Украины Буданов* признал поражения ВСУ на фронте

Глава ГУР Украины Буданов* признал поражения ВСУ на фронте

Главный военный разведчик Украины был вынужден признать успехи России в ходе СВО.По мнению главы ГУР Украины Кирилла Буданова*, в настоящий момент украинские войска действительно оказались в сложная ситуация на фронте.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Мамин пирожок что то начал подозревать
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