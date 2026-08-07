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Анисимова о возобновлении сотрудничества с Флешауэрсом: «Пауза пошла нам на пользу»

Аманда Анисимова высказалась о возвращении в команду Рика Флешауэрса. Американка рассталась с нидерландским тренером в марте и возобновила сотрудничество с ним перед американской серией.

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