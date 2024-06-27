Владивостокцев порадует еще один парк

Во Владивостоке на улице Ватутина, 26 появится парк, сообщает PRIMPRESS. Уже определился подрядчик, который проведет работы по благоустройству общественной территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».