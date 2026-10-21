Польша подгоняет танки «Чёрная пантера» к границе Калининградской области Агентство по вооружению Польши сообщает о поставке очередной партии танков K2GF Black Panther («Чёрная пантера») военнослужащим 16-й механизированной дивизии.
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