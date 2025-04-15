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Эксперт рассказал о биржевых фондах на золото

Эксперт рассказал о биржевых фондах на золото

Биржевые фонды, ориентированные на золото (ETF), представляют собой инвестиционный инструмент, позволяющий инвесторам приобретать доли в фонде, который инвестирует в физическое золото или золотые активы, рассказал «Известиям» 15 апреля руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

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