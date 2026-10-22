Шипованные зимние шины лучше подходят для частых поездок по обледенелым дорогам, тогда как фрикционные модели могут быть удобнее на очищенном городском асфальте, рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова в материале ИА PrimaMedia.