Шипованные зимние шины лучше подходят для частых поездок по обледенелым дорогам, тогда как фрикционные модели могут быть удобнее на очищенном городском асфальте, рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова в материале ИА PrimaMedia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Минобо...
- ГБ Внешнеполитически...
- ГБ DR: Зеленский тай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым