"Это паприроди" - вы точно уверены?

Почему я не люблю, когда в дискуссии прикрываются "эволюционными теориями", применимыми к человеку? Да потому что, если ты уж ссылаешься на эволюцию, будь добр изучить её разносторонне, а не только те места, которыми можно прикрывать доморощенные теории.
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