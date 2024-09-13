"Это паприроди" - вы точно уверены?

Почему я не люблю, когда в дискуссии прикрываются "эволюционными теориями", применимыми к человеку? Да потому что, если ты уж ссылаешься на эволюцию, будь добр изучить её разносторонне, а не только те места, которыми можно прикрывать доморощенные теории.