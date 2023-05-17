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  • Павел К
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Собянин: Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отмечает четвертый день рождения

Собянин: Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отмечает четвертый день рождения

В честь праздника проведут несколько культурных мероприятий Несколько культурных мероприятий проведут в Москве в честь Дня славянской письменности и культуры и четвертого дня рождения, который отмечает Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ.

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