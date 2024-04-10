Альфа-Капитал запустила стратегию, ориентированную на инвестиции в помещения МСБ

Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» запустила новую стратегию доверительного управления (ДУ), ориентированную на инвестиции в производственно-складские площади для МСБ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
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