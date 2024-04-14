Аниме про мальчиков-идолов «Объединяйтесь!» от CloverWorks вернется на экраны в я...

Аниме про мальчиков-идолов «Объединяйтесь!» от CloverWorks вернется на экраны в январе. Есть тизерCloverWorks («Обещанный Неверленд», «SPY×FAMILY: Семья шпиона») и Sony Music анонсировали второй сезона аниме «Объединяйтесь!» (UniteUp!) с подзаголовком Uni:Birth и выложили тизер.