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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Нанта» об интересе Трента к его клубу: «Кто это? Полная чушь. Как можно ожидать, что серьезный человек, который хочет купить команду, будет действовать через журналиста?»

Сообщалось, что Вальдемар Кита общался с семьей Трента Александер-Арнолда и может получить за клуб, которым владеет с 2007 года, 100 млн евро и еще 40 млн в виде бонусов.

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