Popcaketv

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Что придет на замену Visa и Mastercard? Рассказываем, как оформить UnionPay

Что придет на замену Visa и Mastercard? Рассказываем, как оформить UnionPay

Пару дней назад стало известно, что Visa и Mastercard ушли с российского рынка. Через два дня общественность уже не сможет расплачиваться картами за границей.

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