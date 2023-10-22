Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Как колебания гормонов во время менструального цикла влияют на женский мозг?

Как колебания гормонов во время менструального цикла влияют на женский мозг?

Связь между колебаниями уровней гормонов, вырабатываемых яичниками в течение менструального цикла, и структурными изменениями в мозге женщин обнаружили исследователи из Института когнитивных способностей человека и наук о мозге Макса Планка в Германии.

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