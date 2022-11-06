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«Вашингтон» проиграл «Аризоне» (2:3 после 2:0), пропустив 3 шайбы в 3-м периоде. У команды 5 поражений в 6 последних играх

«Вашингтон» проиграл «Аризоне», пропустив 3 шайбы в 3-м периоде. «Кэпиталс» упустили победу над «Койотис» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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