ХАМАС включили в список террористических организаций в Аргентине

Власти Аргентины включили ХАМАС в список террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинский публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием.
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