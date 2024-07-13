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ХАМАС включили в список террористических организаций в Аргентине

ХАМАС включили в список террористических организаций в Аргентине

Власти Аргентины включили ХАМАС в список террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинский публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием.

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