«Ваша дочь в беде». Несовершеннолетнему приморцу грозит тюрьма за обман пенсионерки

В Находке 17-летний курьер предстанет перед судом за содействие мошенникам, сообщает PRIMPRESS. Окончено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления.
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