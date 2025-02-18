«Голосуют кланами»: почему жители Абхазии не выбрали президента

ВК

Вячеслав Кормилицын

В Грузию они не вернуться никогда, это исключено. Никакого клона Пашиняна, они не выберут, но вот в состав России они войти должны, чтобы дальше двигаться. Но пока их устраивает делить халявные леньги. Но нам Абхазия крайне нужна в стратегическом плане.