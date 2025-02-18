Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Голосуют кланами»: почему жители Абхазии не выбрали президента

«Голосуют кланами»: почему жители Абхазии не выбрали президента

УРА.РУ В Абхазии будет второй тур президентских выборов В Абхазии с первого раза не смогли выбрать президента, поэтому пройдет второй тур.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
В Грузию они не вернуться никогда, это исключено. Никакого клона Пашиняна, они не выберут, но вот в состав России они войти должны, чтобы дальше двигаться. Но пока их устраивает делить халявные леньги. Но нам Абхазия крайне нужна в стратегическом плане.
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20 час.
Аркадий Цыганов
Не охота обидеть, но часть дебилы. Хотят стать турками. Или изобразить независимость. То есть в Грузию.
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6 час.
Анна Эржибова
да нанана у себя надо наводить порядок
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4 час.
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