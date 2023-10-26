На Украине дискриминируют по языковому признаку — опрос

Самая массовая дискриминация на Украине проходит по языковому признаку. Такого мнения придерживаются многие участники всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) для консультативной миссии ЕС в Украине.
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