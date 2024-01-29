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"Ловкость рук", - история о том как Надеждин в "президенты ходил"

"Ловкость рук", - история о том как Надеждин в "президенты ходил"

Politiki.net И снова в прицеле вашего внимания последовательный критик российской власти, СВО, экономических и социальных реформ в государстве - чего уж там - критик всего и вся в современной России, кандидат в президенты Борис Надеждин.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Надеждиных в России пруд-пруди &quot;благодаря&quot; ельциным и ульяновым. Например,  один миловидный лжец на «Спасе», Сергей Соловьёв кандидат философских наук, утверждал, если бы победили белые в гражданской в войне 1918г., страну поделили бы интервенты: англичане, французы, японцы, американцы, которые уже вошли в Баку, на Дальний Восток и другие окраины России. Этот «кандидат философских», &quot;надежденного&quot; вида, намеренно опускает предысторию развязанного терроризма в России Сионом в в конце 19 и начале 20 веков, во главе с Лениным развалить Россию изнутри с тем, что бы победила и колонизировала  Россию Германия (Шольц вместе с Нетаньяхуна верняка (одна порода) сегодня ещё раз об этом договариваются. Но Антанта преследовала те же цели: уничтожить и колонизировать Россию и не дать её колонизировать своему колониальному врагу Германии. Этот «кандидат философских» перечислил имена писак, типа Ленина, которые &quot;подняли &quot;культуру&quot; в России на огромную высоту. Но только на деле они убивали в России Православие и другие религии и взамен подсовывали (и до сих пор подсовывают)  дьявольские «знания» для окончательного одурманивания россиян. Этот «учёный» представляет транслирует нам «Новый Сион»  в подельниках с Кедми , который не оставляет своих попыток уничтожение России, прежде всего изнутри. ДОЛЖНО ЛИ ЕЩЁ РАЗ РОДИТЬСЯ СТАЛИНУ, ИЛИ НАРОД, НАКОНЕЦ, ОБРАЗУМИТСЯ САМ В ПРОТИВОСТОЯНИИ СИОНСКОМУ ЗЛУ И НЕ ДОПУСТИТ ВТОРОГО &quot;ЦАРЯ БОРИСКУ&quot; НА ЦАРСТВО?!
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16 час.
Ю
Юрий
А нам нужен президент -еврей? Опыт есть в бывшей соседней стране.  &quot; Картина маслом!&quot;
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15 час.

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