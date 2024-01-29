"Ловкость рук", - история о том как Надеждин в "президенты ходил"

Владимир Соловьев

Надеждиных в России пруд-пруди "благодаря" ельциным и ульяновым. Например, один миловидный лжец на «Спасе», Сергей Соловьёв кандидат философских наук, утверждал, если бы победили белые в гражданской в войне 1918г., страну поделили бы интервенты: англичане, французы, японцы, американцы, которые уже вошли в Баку, на Дальний Восток и другие окраины России. Этот «кандидат философских», "надежденного" вида, намеренно опускает предысторию развязанного терроризма в России Сионом в в конце 19 и начале 20 веков, во главе с Лениным развалить Россию изнутри с тем, что бы победила и колонизировала Россию Германия (Шольц вместе с Нетаньяхуна верняка (одна порода) сегодня ещё раз об этом договариваются. Но Антанта преследовала те же цели: уничтожить и колонизировать Россию и не дать её колонизировать своему колониальному врагу Германии. Этот «кандидат философских» перечислил имена писак, типа Ленина, которые "подняли "культуру" в России на огромную высоту. Но только на деле они убивали в России Православие и другие религии и взамен подсовывали (и до сих пор подсовывают) дьявольские «знания» для окончательного одурманивания россиян. Этот «учёный» представляет транслирует нам «Новый Сион» в подельниках с Кедми , который не оставляет своих попыток уничтожение России, прежде всего изнутри. ДОЛЖНО ЛИ ЕЩЁ РАЗ РОДИТЬСЯ СТАЛИНУ, ИЛИ НАРОД, НАКОНЕЦ, ОБРАЗУМИТСЯ САМ В ПРОТИВОСТОЯНИИ СИОНСКОМУ ЗЛУ И НЕ ДОПУСТИТ ВТОРОГО "ЦАРЯ БОРИСКУ" НА ЦАРСТВО?!