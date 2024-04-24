Виктор Анисимов Карина РОМАНОВА. История безобразного конфликта двух матерей у детской площадки в подмосковной Балашихе получила не менее вопиющее продолжение.
Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Женщины средней Азии очень склочные, драчливые.... Эта драчунья кинула клич всем.....значит о..босралась... Чувствует, что надо будет отвечать за свои действия....
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1 час.
виктор матвеев
Закавказские и среднеазиатские чурки в край обнаглели, русские объединяйтесь для отпора этим недоумкам.
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1 час.
Зоя Копань
Давайте сразу определимся если это Северный Кавказ, то это наши граждане(для тех кто не знает географию), а Южный Кавказ это Азербайджан, Армения,Грузия, быстрее всего эта тварь из Азербайджана и она специально провоцирует главу Чечни(так как она мусульманка) и Кадыров мусульманин и напирает явно на его религию, чтобы спровоцировать в нашей стране национализм по отношению к нашим коренным республикам, только за это эту мразь нужно депортировать из нашей страны! А Кадыров умный мужик, и глава, не поведётся на призывы этой шалашовки!
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43 мин.
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