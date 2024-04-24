ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "ЛЕКАРСТВО" ОТ ЛИБЕРАЛИЗМа ТОЛЬКО ОДНО - СТАЛИН!Грызня элит вошла...
  • Юрий Лисин
    вынать голикову, попову, мурашко, крацова и всех им подобных провокаторов и предателей, так же уволить силуанова, наи...Грызня элит вошла...
  • Сергей К
    ну сатанистка - это ты.... Вот с православием вообще никак не ассоциируешься. А вещаешь тут и поучаешьПлох он был или х...

Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи

Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи

Виктор Анисимов Карина РОМАНОВА. История безобразного конфликта двух матерей у детской площадки в подмосковной Балашихе получила не менее вопиющее продолжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина БогдановаШирочкина
Женщины средней Азии очень склочные, драчливые.... Эта драчунья кинула клич всем.....значит о..босралась... Чувствует, что надо будет отвечать за свои действия....
Ответить
1 час.
виктор матвеев
Закавказские и среднеазиатские чурки в край обнаглели, русские объединяйтесь для отпора этим недоумкам.
Ответить
1 час.
Зоя Копань
Давайте сразу определимся если это Северный Кавказ, то это наши граждане(для тех кто не знает географию), а Южный Кавказ это Азербайджан, Армения,Грузия, быстрее всего эта тварь из Азербайджана и она специально провоцирует главу Чечни(так как она мусульманка) и Кадыров мусульманин и напирает явно на его религию, чтобы спровоцировать в нашей стране национализм по отношению к нашим коренным республикам, только за это эту мразь нужно депортировать из нашей страны! А Кадыров умный мужик, и глава, не  поведётся на призывы этой шалашовки!
Ответить
43 мин.

Картина дня

наверх