Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи

Зоя Копань

Давайте сразу определимся если это Северный Кавказ, то это наши граждане(для тех кто не знает географию), а Южный Кавказ это Азербайджан, Армения,Грузия, быстрее всего эта тварь из Азербайджана и она специально провоцирует главу Чечни(так как она мусульманка) и Кадыров мусульманин и напирает явно на его религию, чтобы спровоцировать в нашей стране национализм по отношению к нашим коренным республикам, только за это эту мразь нужно депортировать из нашей страны! А Кадыров умный мужик, и глава, не поведётся на призывы этой шалашовки!