Украинский омбудсмен: мужчину держали в наручниках и избивали 8 часов

В Киеве сотрудники ТЦК незаконно удерживали мужчину, подвергнув его насилию в течение восьми часов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об избиениях и пытках, подчеркнув проблему насильственной мобилизации с февраля 2022 года.
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