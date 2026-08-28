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Царьград

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Украинский омбудсмен: мужчину держали в наручниках и избивали 8 часов

Украинский омбудсмен: мужчину держали в наручниках и избивали 8 часов

В Киеве сотрудники ТЦК незаконно удерживали мужчину, подвергнув его насилию в течение восьми часов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об избиениях и пытках, подчеркнув проблему насильственной мобилизации с февраля 2022 года.

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