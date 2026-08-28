Украинский омбудсмен: мужчину держали в наручниках и избивали 8 часов

В Киеве сотрудники ТЦК незаконно удерживали мужчину, подвергнув его насилию в течение восьми часов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об избиениях и пытках, подчеркнув проблему насильственной мобилизации с февраля 2022 года.