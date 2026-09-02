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Царьград

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Разница ощутима. В Санкт-Петербурге число первоклассников сократилось впервые за несколько лет

Разница ощутима. В Санкт-Петербурге число первоклассников сократилось впервые за несколько лет

Впервые за несколько лет в Санкт-Петербурге в первый класс пошло меньше учеников, чем ранее.С 1 сентября 2026 года образовательные учреждения России снова встречали в своих стенах учеников.

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