Пасечник: после атаки в "Крокусе" и бойни в Одессе исполнители устраивали поджог

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание, что организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода в совершении преступления.
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