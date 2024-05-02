Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    "Обратной силы", если что. Обратная связь в генераторах с усилителями, но это совсем другая история.Верховный суд при...
  • Михаил Еграшин
    Поскорей бы. Устали небось от завоевательных, хоть гражданской меню разнообразят.Rasmussen Reports...
  • Лидия Санникова
    Кто бы сомневался... Чухонцы.Министр Браже зая...

Пасечник: после атаки в "Крокусе" и бойни в Одессе исполнители устраивали поджог

Пасечник: после атаки в "Крокусе" и бойни в Одессе исполнители устраивали поджог

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание, что организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода в совершении преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх