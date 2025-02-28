СТ

Сергей Туренко

Все врут, потому что их взяли в плен и очень захотелось пожить. А вцелом прошитые англосаксами укропы не щадят ни наших бойцов-защитников, ни мирное население как старой России, так и вновь прибывших в наш состав Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Нет им никакой веры и прощения. А в составе России ини не нужны, т.к. привыкли быть нахлебниками. Все что у них было построено во времена СССР просрали.