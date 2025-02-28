Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его признание публикует Минобороны РФ.
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Туренко
Все врут, потому что их взяли в плен и очень захотелось пожить. А вцелом прошитые англосаксами укропы не щадят ни наших бойцов-защитников, ни мирное население как старой России, так и вновь прибывших в наш состав Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Нет им никакой веры и прощения. А в составе России ини не нужны, т.к. привыкли быть нахлебниками. Все что у них было построено во времена СССР просрали.
Ответить
8 час.
ВВ
Владимир Витковский
... оно с оружием в руках проитивостояло ВС РФ, должно быть утилизировано...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии