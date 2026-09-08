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Ивановские новости

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Ивановцам рассказали, почему русский язык переживёт мессенджеры

Ивановцам рассказали, почему русский язык переживёт мессенджеры

Сегодня, 8 сентября, в День грамотности, вышло большое интервью с Дмитрием Теклюком — учителем русского языка и литературы, директором школы № 14 Калуги.

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