Таможня Леушень остается заблокированной фермерами, которые протестуют. В этом контексте полиция сделала заявление: "Обращаемся к фермерам, которые своими необъявленными действиями вызвали проблемы у участников дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии