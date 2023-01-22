В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к Западу о поставках современных танков и ракет большой дальности, отметив, что это приведет к негативной реакции президента России Владимира Путина.
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к Западу о поставках современных танков и ракет большой дальности, отметив, что это приведет к негативной реакции президента России Владимира Путина.
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