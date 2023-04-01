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Глава Федерации фехтования России: «На протяжении десятилетий США разрушали все вокруг. И сейчас они позволяют себе что-то говорить против нас?»

Глава Федерации фехтования России считает, что США не должны диктовать условия в политике. – В соцсетях иностранные фехтовальщики публиковали анонс казанского турнира в контексте того, что Россия нарушает запрет на международные старты от МОК.

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