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Мышьяк и ртуть: 6 губительных косметических средств, которыми охотно пользовались женщины в прошлом

Мышьяк и ртуть: 6 губительных косметических средств, которыми охотно пользовались женщины в прошлом

Сегодня представительницы слабого пола ради красоты готовы лечь на хирургический стол. Но это вовсе не означает, что раньше женщины не предпринимали странные, а иногда и губительные попытки подчеркнуть свою красоту.

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