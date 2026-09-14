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Пятый канал

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«Я не могу без тебя жить»: Роман Костомаров трогательно признался в любви жене

«Я не могу без тебя жить»: Роман Костомаров трогательно признался в любви жене

Олимпийский чемпион Роман Костомаров трогательно признался в чувствах своей супруге Оксане Домниной, опубликовав в социальных сетях романтичную фотографию.

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