Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке

На фоне активизации деятельности новой администрации Белого дома и уже состоявшихся по этой причине некоторых потрясений в среде европолитиков на просторах Союзного государства стал заметен запрос на понимание того, как эти события могут повлиять на отношения между белорусами и россиянами.
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