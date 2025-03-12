Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке

На фоне активизации деятельности новой администрации Белого дома и уже состоявшихся по этой причине некоторых потрясений в среде европолитиков на просторах Союзного государства стал заметен запрос на понимание того, как эти события могут повлиять на отношения между белорусами и россиянами.