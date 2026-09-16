В Москве автомобилист избил девушку за отказ уступить дорогу

В Москве автомобилист избил девушку за то, что она не уступила ему дорогу. Об этом 16 сентября рассказал Telegram-канал «112».
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