«Кто должен перед ней извиниться?»: Иосиф Пригожин жёстко ответил Лайме Вайкуле

Петр Кротов да у нас таких бабулек пруд пруди .....ещё недавно прибыла кучка ренее сдриснувших по различным причинам бабёнок....там их уже не воспринимают....так сюда решили податься сенокосом заняться ...пора уже выпускать на сцену новое поколение артистов....

КК Коля Колянов Кому нужна эта старая потрепая ШВАБРА это моё личное мнение, думаю и не только моё.