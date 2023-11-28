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«Кто должен перед ней извиниться?»: Иосиф Пригожин жёстко ответил Лайме Вайкуле

«Кто должен перед ней извиниться?»: Иосиф Пригожин жёстко ответил Лайме Вайкуле

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин жёстко ответил латвийской эстрадной певице Лайме Вайкуле, которая неожиданно потребовала от россиян «извинений и покаяния».

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Комментарии
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Петр Кротов
да у нас таких бабулек пруд пруди .....ещё недавно прибыла кучка ренее сдриснувших по различным причинам бабёнок....там их уже не воспринимают....так сюда решили податься сенокосом заняться ...пора уже выпускать на сцену новое поколение артистов....
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4 час.
КК
Коля Колянов
Кому нужна эта старая потрепая ШВАБРА это моё личное мнение, думаю и не только моё.
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3 час.
лл
лина любимцева
Правильно сказал Пригожин... А вообще, эту ГНУСАВУЮ &quot;певицу&quot; слушать же было не возможно.  Осточертела... Со всех утюгов слышалось  ее &quot;пение&quot; в нос... гундосый. То гундосила отовсюду, теперь отовсюду ее гнусь льется. ХВАТИТ УЖЕ О НЕЙ ПИСАТЬ!! Пошла она к черту!!
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3 час.

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