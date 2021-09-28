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США хотят использовать российские военные базы в Азии

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече в Финляндии, обсуждали возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии.

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