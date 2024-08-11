Овечкин поддержал участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выступил в поддержку российских спортсменов, которые приняли участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
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