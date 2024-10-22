Депутат рассказала, что получала угрозы до поджога ее дома в Ленобласти

РЕН ТВ Депутат совета депутатов муниципального образования Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ирина Бритвина сообщила РЕН ТВ, что до поджога ее дома уже получала угрозы в собственный адрес.
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